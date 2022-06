Damián Betular habló de la millonaria torta que le preparó a Victoria Vannucci y Matías Garfunkel: "Salió 20 mil dólares"

En PH Podemos Hablar estuvo como invitado Damián Betular y una pregunta de Andy Kusnetzoff sobre la torta más cara que había tenido que realizar terminó en una tremenda revelación… ¡sobre la torta de 20 mil dólares que habrían tenido en su boda Victoria Vannucci y Matías Garfunkel!

Sin mencionar de quiénes se trataba, solo diciendo que eran famosos y que ya no estaban separados, el jurado de MasterChef Celebrity contó que tuvieron que hacer una réplica de la “torta real” de la boda del Principe William de Ingleterra y Kate Middleton que contaba con mil rosas en azúcar y requirió el trabajo de catorce personas.

El casamiento de la expareja, que fue en 2014 en Palacio Duhau, donde Betular era el chef ejecutivo, con 150 invitados, requirió una adaptación de la historia de la pareja de la exmodelo y el empresario a la que contaba la de los príncipes ingleses en su “pastel real”.

DAMIÁN BETULAR LA INCREÍBLE TORTA MILLONARIA DE VICTORIA VANNUCCI Y MATÍAS GARFUNKEL

El pastelero eligió la discreción, pero no fue difícil llegar a los nombres de la polémica pareja. “No voy a decir quiénes son. Ella muy famosa y él también. Ya no están juntos y la torta era una copia, porque justo se casaron en simultaneo, el Príncepe Guillermo y Kate Middeton. Ella me pidió la copia de la torta de esa boda”, detalló.

“Tenía cuarenta pisos, mil rosas de azúcar y cada piso contaba una historia de la cultura inglesa que nosotros adaptamos”, aseguró, e incluso sorprendió con un dato.

“Estuvimos quince día para todo el proceso. De esas tortas solo el último piso es real nada más. El resto es de telgopor, sino no hay manera”, confesó. “Nosotros tenemos una torta paralela forrada del mismo color que sale ‘bandejeada’”, concluyó.

Fotos: Web