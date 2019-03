En medio de la felicidad por la llegada hija, la primera hija que tuvo con Andrés Caldarelli (30) dos semanas atrás, Dalma Maradona (31) decidió vivir este momento resguardando la intimidad de su bebita en las redes. Y si bien su muro se llenó de mensajes de amor, otras críticas lograron enfurecer a la flamante mamá.

"¡Me da mucha pena la cantidad de mujeres agresivas! Y no puedo entender qué es lo que tanto les molesta que resguarde la identidad e intimidad de mi hija para que ella pueda decidir si tiene ganas de que miles de personas opinen de ella". G-plus

"¡Me da mucha pena la cantidad de mujeres agresivas! Y no puedo entender qué es lo que tanto les molesta que resguarde la identidad e intimidad de mi hija para que ella pueda decidir si tiene ganas de que miles de personas opinen de ella, de su cara, su ropa, sus cosas, etc", escribió Dalma en Instagram Stories, a pocos días de haber volcado su enojo por el mismo tema.

"Me llama mucho la atención que son todas mujeres las que tiran mier... En realidad me da mucha tristeza, pero bueno. Sé que no tengo que aclarar nada y como hay mensajes de mier... también hay millones llenos de amor, y siempre se los voy a agradecer de todo corazón", agregó.

Por último, la hija del Diez cerró sus dichos con halagos para su pequeña: "Dicho todo eso, me voy a besar a mi hijita budita que no puede más de buena, feliz y hermosa".

Fotos: Capturas de Instagram Stories.