Dalma Maradona sorprendió a todos en ¿Quién es la Máscara?: "Me encanta cantar pero nunca lo hice porque siempre me dio mucha vergüenza"

Luego de ver a varios famosos pasar por ¿Quién es la Máscara?, le tocó el turno a Dalma Maradona quien sorprendió con su talento en el escenario y se animó a romper con un gran temor para dejarse llevar por unas de sus pasiones.

Así lo expresó la propia hija de Diego Maradona luego de que Natalia Oreiro develara su identidad: “Les agradezco la invitación, fue hermoso estar de verdad. Me encanta cantar pero nunca lo había hecho porque siempre me dio mucha vergüenza, y creía que era la excusa perfecta estar adentro del disfraz para poder cantar”, comenzó diciendo.

En cuanto a la logística para mantener el secreto sobre su participación en el programa de Telefe, detalló: “Mi marido (Andrés Caldarelli, con quien tiene a Roma y Azul) sí sabía porque tuvimos que hacer equipo para que se quede con las dos nenas. ¡Mi mamá (ClaudiA Villafañe) no sabía nada y se está enterando ahora!”.

Por otro lado, luego de que Roberto Moldavsky había deslizado que podía ser Gianinna Maradona la que se encontraba disfrazada, Dalma no dudó con su respuesta: “¡A Gianinna no la traés al a tele de ninguna manera!”.

“Mi performance creo que estuvo bastante bien, no sé… ustedes después lo podrán decir. Yo me quedé bastante conforme, soy muy exigente y siempre puedo estar mejor, pero creo que estuve bien”, cerró la joven actriz, contenta con este desafío.

Luego de que Olaf, el misterioso personaje en el que se esconde un famoso participante de ¿Quién es la Máscara? deleitara con su interpretación, Wanda Nara lanzó una picante pregunta al aire ¡pensando que en el escenario se encontraba Daniel Osvaldo!

“Yo lo veo muy calentón, muy provocador y con una personalidad… Me parece que es un futbolista porque me recuerda a muchas actitudes que he visto en el campo de juego del jugador Daniel Osvaldo”, comenzó diciendo lka investigadora del programa de Telefe.

“Las pistas me llevan a decir que ahí está Daniel Osvaldo. Primero, porque canta, sé que está por sacar un disco nuevo”, agregó, dejando en claro que sigue de cerca la carrera del ex de Jimena Barón, con quien tiene a Momo, y quien actualmente está con Gianinna Maradona.

Pero además de aventurarse a pensar que estaba Daniel, Wanda fue por más con su consulta : “¿Le pudo hacer una pregunta más para terminar de confirmar?y pasaste a ser espectador de tu equipo?”.