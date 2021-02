Dalma Maradona, sarcástica tras la advertencia de que Ventura la llevará a la Justicia: "Y vos tipo"

Esta semana, la fuerte versión de que Dalma y Gianinna Maradona llevarían a Tribunales a Luis Ventura por daños y perjuicios, en el fuero civil, y que iniciarán una querella criminal, a dos meses y medio de la muerte de Diego Maradona, dio paso a un hostil cruce de declaraciones y reacciones en las redes sociales.

"Espero la demanda en la puerta de mi casa. Yo nunca amenacé de muerte a alguien por teléfono, pero recibí una amenaza de muerte y lo voy a declarar en el juicio. Si me convocan lo voy a decir. Además, en las redes sociales me dijeron términos como nefasto, misógino, HDP. Es bien posible que yo accione de la misma manera que ellas, con Dalma y Gianinna. Porque con Claudia no tengo ningún problema, si no habla", le dijo el periodista de América a Ciudad, desafiante.

Lejos de amedrentarse con una posible arremetida legal de Ventura, Dalma reaccionó a puro sarcasmo en su Instagram, espacio en el que respondió usando una foto de su madre, riéndose. "Leés que te va a hacer juicio la persona que todos los días habla mentiras de vos y vos tipo...", escribió la joven actriz, dispuesta a darle batalla al periodista en el ámbito legal.

"Leés que te va a hacer juicio la persona que todos los días habla mentiras de vos y vos tipo...", escribió Dalma, dispuesta a darle batalla al periodista en el ámbito legal. G-plus

En la misma línea, Gianinna expresó en Twitter: "¡Pero que felicidad me da leer esto! Espero con ansias que me notifiquen".