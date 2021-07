Dalma Maradona rompió el silencio y cruzó a las personas que dijeron que con Gianinna no se ocuparon de su papá: "No podíamos llegar de ninguna manera"

A siete meses y medio de la muerte de Diego Maradona, Dalma Maradona dio su primera entrevista en TV en Los Ángeles de la Mañana y afrontó todo tipo de preguntas, algunas de ellas vinculadas a los cuestionamientos que sufrió como hija, por parte de algunas personas, como Luis Ventura, que aseguraron que "Diego murió solo".

En sus fuertes respuestas, la actriz también apuntó implícitamente contra el entorno que tenía su padre el último tiempo de vida y contra los profesionales, que hoy están siendo investigados por la Justicia.

El equipo médico y las personas que tenían libre acceso a la casa de Tigre en la que murió el Diez, el 25 de noviembre del 2020, lo integraba: Leopoldo Luque, médico de cabecera de Maradona, Agustina Cosachov, psiquiatra, Carlos Díaz, psicólogo, Matías Morla, abogado, Charly Ibánez, asistente y familiar de Rocío Oliva, entre otras personas de salud, domésticas y administrativas.

"Hemos ido hasta la puerta y no hemos podido entrar. Después, él nos llamaba de adentro, y nos decía '¿por qué no vinieron?'. ¡Era una cosa de locos!". G-plus

"Hasta el día de hoy nos recriminan cosas que no le recriminarían a nadie... Pero ya no me molesta nada, porque mi papá no está y no hay nada que me pueda doler más. Ya doy mucho menos explicaciones que antes y estoy más tranquila", comenzó diciendo Dalma, en el tramo inicial de la nota con Ángel de Brito.

Poniendo el acento en las recriminaciones externas, el conductor de LAM le preguntó: "Siempre lo que leo, recurrentemente, es que les dicen ‘¿por qué no estaban con su papá, por qué no se ocuparon de su papá?'. ¿Qué respondés a eso?".

"Nunca lo hubiéramos querido hacer público, pero era una desesperación tan grande esto de no poder verlo, por esta organización que hacían. No podíamos llegar de ninguna manera". G-plus

Cautelosa en su testimonio, pero con firmeza, la hija del exfutbolista señaló: "¡Cómo explicarlo, de la mejor manera y sin nombrarlos! Tengo muchas cosas en la cabeza. Yo voy a hablar por mí y por mi hermana Gianinna. A nosotras nunca nos interesó que la gente se enterara si lo íbamos a ver o no. Las veces que manifestamos que era difícil verlo, que no podíamos llegar, fue porque ya estábamos desesperadas".

Acto seguido, Dalma Maradona ilustró lo dicho con un fuerte ejemplo: "Hemos ido hasta la puerta y no hemos podido entrar. Después, él nos llamaba de adentro, y nos decía '¿por qué no vinieron?'. ¡Era una cosa de locos! Obviamente que nunca lo hubiéramos querido hacer público, pero era una desesperación tan grande esto de no poder verlo, por esta organización que hacían. Era raro, porque no podíamos llegar de ninguna manera".