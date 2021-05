Dalma Maradona rompió en llanto en la radio al hablar de Diego: "Me inventé el cuentito de que está de viaje"

Con el amor y el dolor a flor de piel, Dalma Maradona habló en Un día perfecto, el programa de Radio Metro que integra, de su padre, Diego Maradona, en el día que se cumplen 6 meses de su muerte.

"Le escribí algo hoy, pero ahora no lo puedo leer, si puedo después, me gustaría compartirlo", dijo la actriz, sin contener el llanto, mientras que sus compañeros respetaban su pedido.

Sin embargo, Dalma retomó la palabra y dio detalles de su infinita angustia: "Justo ayer puse una foto (en Instagram) con mi papá y me pasa que la gente que me quiere, que me conoce, me dice: 'No te preocupes que con el tiempo...'. A mí no me está pasando, porque cada vez es peor. Ellos me dicen que con el tiempo todo pasa, que dejás de estar tan triste… Yo me inventé este cuentito de que está de viaje y que en algún momento lo voy a ver de nuevo. Pero sigue pasando el tiempo y veo que eso no pasa. Entonces, para mí es terrible. Si después me recupero, me gustaría compartirlo con ustedes".

Quebrada en llanto, la hija del Diez recordó la complicidad que tenía con su papá a través de la escritura. "Yo siempre le escribía cartas que él se llevaba, se las ponía en la media. Él siempre me decía que le escriba, porque le encantaba leerlas. Entonces, me parece que es como una forma nuestra que para mí va a seguir, porque lo que le escriba, yo sé que él lo va a leer desde algún lugar", aseguró.

Antes de tomarse una pausa, Dalma Maradona agregó: "Yo amo hablar de él… Me vine con anteojos hoy porque ayer no pude dormir, fue un día muy difícil para mí. No dormí nada, lloré un montón, porque es caer en la cuenta. Capaz que al principio te podés hacer la boluda, pero llega un momento que necesito tocarlo, abrazarlo de verdad".