Dalma Maradona reveló por qué Diego todavía no conoció a su beba: "Antes me gustaría hablar algunas cosas"

El pasado 12 de marzo, Dalma Maradona dio a luz a su primera hija, Roma, fruto de su relación con su compañero de secundario Andrés Caldarelli. A cinco meses de aquel mágico momento, su célebre abuelo Diego Maradona aún no conoció a la pequeña.

Fuertemente distanciados, la actriz habló de la relación con su padre y reveló por qué el exfutbolista todavía no tuvo en sus brazos a la beba. A través de sus historias de Instagram, Dalma respondió numerosas preguntas de sus seguidores.

“¿Sigue sin conocerla Diego? Sufro la distancia entre ustedes. No puedo creelo aún”, escribió una persona. “¡No sufras! Yo creo que falta poco”, se esperanzó la actriz. “¿Por qué tu papá todavía no conoce a Roma?”, quiso saber otra. “Porque me gustaría hablar algunas cosas antes”, explicó la madre primeriza.

“¿Extrañás a tu papá?”, escribió una tercera. “¡Obvio! ¡Extraño la relación que teníamos!”, respondió Dalma. Luego, ante la gran cantidad de consultas sobre el desencuentro con su padre, la actriz apeló al humor: “Cada vez que me preguntan si mi papá conoce a Roma, muere un panda bebé así que… ¡cuidado!”.