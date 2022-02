Dalma Maradona reveló cómo hizo para que no se filtrara la noticia de que está embarazada: "Logré guardar el secreto"

Dalma Maradona, que ya es mamá de Roma con Andrés Caldarelli, está feliz por su segundo embarazo.

La hija de Diego Maradona está esperando una bebé, a la que llamará Azul, y tanto ella como su familia viven esta noticia con mucha ilusión.

Buena onda, la joven actriz charló con Intrusos y reveló cómo hizo para que la información sobre su segundo embarazo no se filtrara a los medios.

"El primer mes estuve trabajando el Italia. Luego me fui de vacaciones y acá (en Buenos Aires) logré guardar el secreto". G-plus

CÓMO HIZO DALMA MARADONA PARA QUE NO SE FILTRARA LA NOTICIA DE SU EMBARAZO

"Con Roma también tuve la suerte de poder decirlo yo, es como una cosa increíble pero sucede. Además, el primer mes estuve trabajando el Italia, terminando el documental, entonces no estaba acá... No se me veía mucho. Luego me fui de vacaciones y acá (en Buenos Aires) logré guardar el secreto", contó Dalma en Intrusos, remarcando que Azul es una hija "muy buscada" como Roma.