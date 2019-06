¡Tensión en vivo! Dalma Maradona le recriminó a Alfano haber contado el affaire con su papá: “Me pareció desagradable”

Semanas atrás, Graciela Alfano contó en Los Ángeles de la Mañana detalles de su affaire con Diego Maradona, cuando el astro todavía estaba en pareja con Claudia Villafañe. Y hoy se vivió un tenso momento cuando Dalma Maradona visitó el estudio para hablar de su flamante maternidad, entre otros temas.

“¿Sabías que Graciela tuvo un romance con tu papá?”, le preguntó Ángel de Brito. Y la actriz no ocultó su molestia. “Sí, lo escuché y me pareció un poco desagradable. Perdón que lo diga, pero para mí vos sos mucho más que eso: que contar con quién te acostaste. Perdón que lo diga, pero me lo preguntan y contesto. Me parece que tenés cosas más interesantes que contar con quién te acostaste”, se desahogó Dalma.

“No me molestó, pero por respeto a mi mamá. Ya es una cosa... vintage es poco. No digo que esté mintiendo”, agregó la actriz, visiblemente molesta por la actitud de la panelista. Inmediatamente, Alfano explicó el porqué de su confesión. “No fue que lo conté por primera vez. Karina Iavícoli lo trajo a colación y lo conté. Te escuché, ¿ahora puedo hablar yo? Lo trajeron a colación y yo no digo ‘de eso no hablo’. Sobre mi vida no se debate porque la protagonista soy yo”, la cruzó la ‘angelita’, antes que De Brito pidiera una pausa. “Voy a poner un punto acá porque tenemos que hacer un corte. Ya volvemos con este clima tan lindo”, remató el conductor.

