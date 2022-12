Dalma Maradona homenajeó a la Selección Argentina y eligió a un solo jugador para felicitar

Durante el Mundial Qatar 2022, Gianinna Maradona sorprendió al publicar una foto de la Selección de Brasil. "Qué bien Brasil homenajeando a su ídolo", había destacado. Y ahora Dalma reaccionó ante un fuerte rumor de enojo con la Selección Argentina.

Este gesto de Gianinna sembró el rumor de que las hijas de Diego Maradona estarían descontentas con la Selección por no haber homenajeado al Diez durante la Copa Mundial de Fútbol 2022.

En este contexto, Dalma charló con Ángel de Brito para LAM y aclaró muy picante que no está enojada con el equipo de Lionel Scaloni.

QUÉ DIJO DALMA MARADONA SOBRE SU SUPUESTO ENOJO CON LA SELECCIÓN ARGENTINA

"¿Si no lo subo a las redes no pasó? ¿No alenté a la Selección porque no subí nada a las redes? ¿Mis hijas no existen si no las subo a las redes?".

"Si, existen, y no las subo las redes. Tendría que ser más activa en las redes, así nadie se queja", sentenció, enojada por el tremendo rumor de enojo.

Más allá de esos furiosos mensajes, luego Dalma compartió una foto de su papá levantando la copa y felicitó tanto a Ángel di María como a su esposa por el triunfo.