Dalma Maradona, furiosa por la falta de vacunas contra la gripe: "Saqué turno hace una semana y hoy avisan que no la tienen"

Como madre primeriza, Dalma Maradona (30) se toma muy en serio los cuidados de su salud y la de Roma (1 mes). Por eso, la esposa de Andrés Caldarelli (31) estalló de indignación en Twitter cuando le cancelaron un turno para vacunarse contra la Gripe A.

Que vergüenza que saque turno para darme la vacuna de la gripe HACE UNA SEMANA y hoy me avisan que no la tienen y QUE TENGO QUE VOLVER A ESPERAR otra semana!! Mas que por mi, porque me la tengo que dar por mi hija! ALGUIEN SABE DONDE PUEDO IR???😡😡😡😡😡

Saque turno porque SUPUESTAMENTE tenías vacunas y un día antes me dicen que no! No está bien que te den un turno si no tienen las vacunas!