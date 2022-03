Dalma Maradona, fuerte sobre la falta de vínculo con Jana: "Nadie me llamó; y mejor que yo no hable"

Dalma Maradona dejó en claro en LAM que no tiene relación con sus hermanos Jana, Diego Junior y Dieguito Fernando.

Sin embargo, horas después, la hija del Diez explicitó con firmeza que su vínculo con Jana es nulo. Ocurrió luego de que se difundiese una foto del clan Maradona junto, pidiendo justicia y verdad, después de la muerte de Diego Maradona, en la que no está la hija que el Diez tuvo con Valeria Sabalain.

Maite Peñoñori aprovechó el análisis de la foto, en la que además de Dalma, Gianinna y Dieguito Fernando están Claudia Villafañe y Verónica Ojeda, para consultarle a Dalma por la polémica que hay con el palco que su padre tenía en la cancha de Boca, ya que el domingo Jana fue a la bombonera.

"Le consulté a Dalma por el supuesto intento de Jana, de comunicarse con ella, para poder entrar a la cancha", dijo la panelista en Intrusos.

Y la respuesta de la actriz fue tajante: "Nadie me llamó a mí. No mientan más. Mejor que yo no hable. Ojalá que me hubiera llamado".

"Si alguien habla con ella, tengo dos preguntitas para ella. Ojalá le puedan preguntar", cerró Dalma Maradona, subrayando que con Jana no hay relación ni buena onda.

FLOR DE LA VE ANALIZÓ SIN FILTRO EL GESTO DE DALMA EN LA FOTO JUNTO A VERÓNICA OJEDA

"Yo me tengo que acercar porque necesito ver esto de cerca. La cara petrificada de Dalma", dijo Flor de la Ve en Intrusos, observando la seriedad en el rostro de la actriz.

En consonancia con lo que dijo la conductora, el locutor bromeó: "Se ve que no la estaba pasando bien, Dalma".

Luego, De la Ve reparó en la enorme sonrisa del hijo menor de Diego Maradona, fruto de su relación con Ojeda: "Pero miren la cara de Diego Fernando. ¡Esos cachetes para morder!".