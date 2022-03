Dalma Maradona explicó por qué no tiene relación con Dieguito Fernando: "Con Verónica Ojeda nunca me llevé bien"

El pedido de verdad y justicia sobre la muerte de Diego Maradona reunió en un mismo sitio y en una misma postal a Dalma Maradona con Dieguito Fernando, el hijo que su padre tuvo con Verónica Ojeda.

En nota con Intrusos, la actriz explicó por qué no tiene relación con su hermanito, de 9 años, con quien Gianinna Maradona sí intentó construir un vínculo.

"¿Compartirías un palco con Verónica Ojeda, con tu hermanito, tu hermana?", le preguntó el notero Rafa Juli a Dalma, luego de que la expareja de Maradona arremetiera contra ella y Gianinna por un supuesto impedimento a utilizar ese espacio VIP de La bombonera.

"Yo no intenté hablar (con Dieguito), porque con ella (Ojeda) no hablé nunca. Nunca me llevé bien. Gianinna lo intentó y no tuvo éxito". G-plus

"Esto tiene que ver con algo que ella dijo, que no le interesa para nada esa situación. Yo lo respeto un montón y prefiero dejarlo ahí", contestó la hija de Claudia Villafañe.

"Es una decisión no tener relación (con mis hermanos, Dieguito, Diego Jr. y Jana)". G-plus

DALMA ARGUMENTÓ SU FALTA DE VÍNCULO CON DIEGUITO FERNANDO

"¿Intentaste hablar con tu hermanito y se te negó la comunicación?", le retrucó el notero de América.

Frontal, Dalma puso en escena a Ojeda: "No, yo no, porque yo con ella no hablé nunca. Nunca me llevé bien. Gianinna lo intentó de muchas maneras, y no tuvo éxito".

Horas antes de posar por primera vez con Dieguito Fernando en la foto familiar con la que exigen justicia por Diego Maradona, Dalma agregó: "Ahora que decidimos hablar por temas lamentables. Es una decisión no tener relación (con mis hermanos, Dieguito, Diego Jr. y Jana)".