Dalma Maradona contó cómo fue el primer encuentro de Diego y Roma: "Cuando la vio se desesperó; fue hermoso"

Familia de altibajos, el clan Maradona parece pasar -al menos por un tiempo- por un período de tregua. Invitada a Los Ángeles de la Mañana, Dalma contó detalles del reencuentro familiar de sus padres, Diego Maradona y Claudia Villafañe, en medio del escándalo mediático y judicial. Además, la actriz reveló cómo fue el emotivo primer encuentro de su padre con su hija, Roma (9 meses).

“Mi papá está bien, siento que capaz está muy solo. A mí me gustaría compartir mucho más, pero ahora con Roma se me hace imposible. Hay un montón de cosas que me gustaría hacer con él y no hago porque, bueno...”, comenzó Dalma.

“El encuentro de mi papá y mi hija tardó en pasar. Fue espectacular porque escuché que Rocío (Oliva) dijo que gracias a ella conoció a mi hija. ¡Es un montón! Me parece que entre un abuelo y un nieto no hay nadie en el medio, ni siquiera yo. La luz de la vida de mi papá es Benjamín (Agüero), y es el único que le dice cosas y que lo reta. Obviamente, había que hablar con ella porque si no no podíamos llegar a mi papá en ese momento porque mi papá no tenía teléfono”, explicó sobre cómo se gestó el encuentro.

“Hoy hablamos directamente con él por suerte. En ese momento, él ya venía diciéndome que la quería conocer, pero yo seguía muy enojada, muy enojada por el tema del casamiento. Al día de hoy sigo muy enojada, pero tengo que pasar de página por mi hija también”, agregó sobre la recordada ausencia del Diez en su boda con Andrés Caldarelli.

“Cuando la vio, se desesperó y ella que es lo más arisca del mundo, que eso lo tiene de mí, le empezó a acariciar la cara y fue re hermoso. Yo estaba chocha, pero no me puse a llorar. Nunca le sacaría eso a Roma y a mi papá.