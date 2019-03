Dalma Maradona abrió su corazón tras convertirse en mamá: "La maternidad se te viene encima y te lleva puesta"

A horas de cumplir su primera semana como mamá de la pequeña Roma, Dalma Maradona (30) decidió compartir la primera imagen de su hijita en Instagram junto a un mensaje profundo sobre la maternidad.

La actriz y su marido, Andrés Caldarelli (31), se convirtieron en padres el martes 12 de marzo por la noche cuando la beba nació en el Sanatorio de los Arcos. Feliz, Dalma publicó una imagen de Roma en brazos de su sobrino Benjamín, hijo de Gianinna Maradona y Sergio “Kun” Agüero.

Más sobre este tema Nació Roma, la hija de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli

Movilizada, escribió: “¡Mi vida entera en esta foto! ¡Y casi sin pensar escribo esto siendo mamá! ¡No lo puedo creer ni yo! Siento que este no es un post cualquiera porque, como les dije desde que supe que estaba embarazada, no me siento para nada capacitada para dar consejos de maternidad y detestaba que cada persona que me viera embarazada se sintiera con el derecho de decirme cómo hacer las cosas”.

“¡Si hay algo que aprendí con la Pipita en brazos es que cada bebé es diferente y cada mamá hace lo que puede con esta maternidad que te viene encima y te lleva puesta en un montón de aspectos!”, reflexionó la joven antes de agradecer la atención médica del Sanatorio y a su obstetra.

"¡Mi vida entera en esta foto! ¡Y casi sin pensar escribo esto siendo mamá! ¡No lo puedo creer ni yo!" G-plus

“Si supieran lo nuevo que es todo cuando recién nace tu bebé y la poco idea que tenía, ustedes nos salvaron estos primeros días y ahora que nos vamos a casa, aparte que me las quiero llevar a todas conmigo, ¡sé con seguridad que las voy a extrañar a todas!”, escribió a los médicos y enfermeras.

Su hermana Gianinna comentó el posteo con amor: “¡Sos la mamá más linda del universo! Felicidad total, A vivir esta hermosa aventura, ¡los amo mis chiquitos!”.

Por su parte, su padre Diego Maradona, de quien está distanciada Dalma, la felicitó vía Instagram con una imagen de ella de bebé y escribió: “Quiero darle la bienvenida a mi nieta Roma. Yo todavía no te conozco, pero te imagino así de hermosa, como tu madre”.