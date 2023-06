Dalila habló de su mal momento de salud: "Me operaron de urgencia y tengo una crisis de estrés"

Dalila, querida cantante tropical, preocupó a sus seguidores de Instagram al postear una foto que la muestra internada, desde la clínica, acostada en la camilla y recibiendo suero.

La artista, tras haberse mostrado internada, contó cuánto la afectó escuchar versiones sobre su salud que no son ciertas y remarcó que ella también, a pesar de ser famosa, es "humana".

"Me operaron de urgencia y tengo una crisis de estrés. Anoche, mi familia, me llamaba preguntando si estaba bien para la cirugía de hoy a las 6 de la mañana...".

"A los que hablan porque tienen boca, ocúpense de sus vidas. Y gracias a los que entienden que somos humanos", sentenció, muy enojada, desde su internación. ¡Mucha fuerza!

EL FUERTE DESCARGO DE DALILA TRAS HABER SIDO ACUSADA DE HABER CANTADO BORRACHA

"Recién miro los mensajes y las imágenes que supuestamente los fans publicaron de mí... A mi público siempre intento darle lo mejor y siempre creo que me brindé a todos como persona", expresó Dalila sobre los comentarios que dicen que es adicta al alcohol.

E hizo una contundente aclaración: "Me dolió escuchar que hablan mal de mi familia, que me gusta tomar champaña, sí, eso qué importa, no creo que la persona que dijo todo esto haya estado tomando a esa hora agua, yo terminé de trabajar... Jamás en mi banda se consumió, ni se consume otra cosa".

Antes de cerrar, pidió que dejen afuera a su hijo de estas fuertes acusaciones.

"La persona que dijo todo esto puede arruinar a cualquiera, yo gracias a Dios tengo mucho trabajo por mal que le pese a no sé quién y no me importa lo que digan de mí... Pero con la familia no hay que meterse. La familia se respeta", sentenció