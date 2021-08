Daiana se consagró como la nueva campeona de El Gran Premio de la Cocina: "¡Quiero agarrar mi trofeo!"

En un fallo dividido, Carina Zampini anunció que Daiana fue la ganadora de El Gran Premio de la Cocina. Instantes antes, Christian Petersen habló en representación del jurado que tambipen integraron Mauricio Asta y Ximena Sáenz: "Fue muy difícil y muy injusto, no estuvimos de acuerdo los tres. Por eso las discusiones y la seriedad".

Petersen elogió los "platos muy sutiles, pensados, con un hilo conductor y elegantes de Diana, y a su vez halagó a Gonzalo, el subcampeón por los platos por sus cocciones con "mucha sorpresa, sabor y desparpajo". Enfático, afirmó: "Los dos son grandes cocineros y es un poco injusto esto de que gane uno solo".

Súper emocionada, apenas escuchó su nombre la campeona saltó de alegría y se abrazó a sus padres. Luego, reclamó con humor: "¡Quiero agarrar mi trofeo!".

Con la copa en alto, más tarde celebró: "No lo puedo creer. Es una eplosión de alegría, lo visualicé mucho, sentía que tenía que ser mío. Pero Gonzalo también estaba muy a la altura. Creo que él también se lo merece, ¡pero agradezco que me hayan elegido a mí! Me esforcé mucho por llegar hasta acá. Di mi esencia y me quedo con eso, estoy súper satisfecha".

Al final, Daiana cerró: "Le mando un beso a mi novio y a sus hijas, Lola y Juana. ¡Estoy feliz!".