El curioso mensaje de Estefanía Pasquini en el aniversario de casados con Alberto Cormillot: "No te cases"

El 8 de diciembre de 2019, Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot contraían matrimonio. En el segundo aniversario de casados, la nutricionista hizo una curiosa publicación en su cuenta de Instagram: un texto que se titula "No te cases".

La pareja tiene un hijo, Emilio, y todo parece marchar sobre rieles. Sin embargo, llamó la atención el mensaje elegido por Estefanía en una fecha tan especial.

Más sobre este tema Estefanía Pasquini mandó al frente a Alberto Cormillot por el vínculo con su hijo: "Le habla como un bebé"

"Si tenés pareja y crees que es perfecto, no te cases. Si crees que no hay nadie como él, si cada vez que lo ves sentís mariposas en la panza y el tiempo se te pasa volando, no te cases. Si harías cualquier cosa por verlo un segundo, si solo pensás en estar con él, que nadie te va a amar así, o que no podes amarlo más de lo que ya lo haces, no te cases. Si estás enamorado, no te cases", arranca el texto compartido por Pasquini.

Más sobre este tema Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, compartió un tierno mensaje por su primer cumple como mamá: "La lucha dio sus frutos"

"Hacelo recién, cuando no quieras regalarle la luna, sino ir juntos, cuando te cueste hablar, reír, estar ahí... Y aun lo haces. Cuando lo extraordinario se vuelva rutina, y puedan hacer de eso cotidiano algo extraordinario. Cuando entiendas que no es un trofeo, sino un regalo que hay que cuidar", escribió Estefanía.

"Si creés que no hay nadie como él, si cada vez que lo ves sentís mariposas en la panza y el tiempo se te pasa volando, no te cases" G-plus

El mensaje prosiguió así: "Cuando acepten su pasado sin juzgar y el futuro sea una oportunidad de hacerlo feliz. Cuando entiendas que pedir perdón, es mucho más importante que perdonar y tener la razón. Cuando sepas que podes vivir sin él, pero aun así lo elegís para todos los días. Porque el amor es humilde, amable, comprensivo, no es presumido, egoísta, ni rencoroso, el amor así, jamás pasará".

"Si estás enamorado, no te cases" G-plus

Al final, Etefanía tranquilizó a sus seguidores con estas palabras: "Gracias por elegirme, por quererme, respetarme, cuidarme, acompañarme y por darme este amor tan lindo y lo más hermoso de la vida que es Emilio. Para toda la vida @drcormi te amo".

¡Nos habíamos asustado!