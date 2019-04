La cruda letra de la canción de Romina Gaetani que comentó Facundo Arana: "Quise dormirme en la agonía que me deja la falopa"

El jueves por la noche Romina Gaetani (42) lanzó a través de sus redes sociales el videoclip de De una obsesión, tema que canta junto a Oscar "Osky" Righi (58), su pareja desde hace 8 años. Uno de los primeros en reaccionar fue Facundo Arana, quien compartió la publicación en Instagram con un dramático mensaje sobre su excompañera de Noche y día, en referencia a las tragicas muertes de las rockeras Janis Joplin y Amy Winehouse.

“Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Janis (Joplin) o Amy (Winehouse) . Ni menos ni más. Pero de acá. No creo que le guste lo que escribo, pero al cara... Yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre, pero se quedó por acá. Felicidades, Punga. El mundo te queda chico... pero te quedaste”, comentó Arana.

"Pude vivir así mil años, casi llegue a los cuarenta, han pasado tantas vidas, que no sé, perdí la cuenta'.' G-plus

Precisamente la canción del dúo La Rayada que presentó Gaetani hace mención explícita a la problemática de la droga: ''Quise marcharme de tu vida y nunca pude, quiero arrancarte de la mía, ya ves que ya no puedo, quise taparte las palabras, me hice un nudo en la boca, quise dormirme en la agonía que me deja la falopa", dice una parte del tema. Luego, continúa: ''Pude vivir así mil años, casi llegue a los cuarenta, han pasado tantas vidas, que no sé, perdí la cuenta''.

"Y como el viento, yo también quise cambiar, dejar esta vida enferma". G-plus

En el marco artístico de la canción, en primera persona la actriz también afirma: “Y como el viento, yo también quise cambiar, dejar esta vida enferma”.

No es la primera vez que Romina Gaetani aplica juega con metáforas que unen el amor y la muerte. Hace un año definió su relación con el guitarrista Osky Righi así: “Voy a decir una frase ‘bersuitera’: ‘del éxtasis a la agonía’”.