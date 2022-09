Cruce de chicanas entre Hernán Drago y Laurita Fernández sobre los parecidos de sus ex: "Podemos estar hasta diciembre"

En un nuevo divertido ida y vuelta que mantuvieron Laurita Fernández y Hernán Drago en Bienvenidos a Bordo, el modelo sorprendió a la conductora del ciclo de eltrece con un pícaro comentario ¡y ella no se lo dejó pasar!

Luego de que en la puerta de los Parecidos (donde los participantes aseguran tener rasgos similares a distintas reconocidas figuras) un joven dijera ser parecido a Fede Hoppe –ex de Laurita- Drago hizo una picante observación con otro concursante.

Tras presentar a una nueva persona en esta sección del programa, Hernán se dirigió a la presentadora: “¡Pero si no sabés vos quién es! Mirá, ayer vino Hoppe. Hoy vino él y así podemos hacer programas hasta diciembre si queremos”, lanzó.

Más sobre este tema Pitty la numeróloga sorprendió a Laurita Fernández y Hernán Drago con la predicción sobre su romance

“Ayer vino Hoppe, hoy vino Fede Bal (quien también fue pareja de la bailarina y actriz). Y hasta diciembre tenemos…”, continuó. Pero Laurita redobló la apuesta con su respuesta y disparó, entre risas: “Pero escúchame, ¡tampoco soy vos!”.

¡Epa!

Más sobre este tema Laurita Fernández retó en vivo a Hernán Drago en Bienvenidos a Bordo: "Basta, por favor te lo pido"

LAURITA FERNÁNDEZ LE SACÓ EL CELULAR A HERNÁN DRAGO Y LEYÓ COMPROMETEDORES MENSAJES

Las idas y vueltas de Laurita Fernández y Hernán Drago en Bienvenidos a bordo alcanzó nuevos picos cuando la conductora le sacó el celular en vivo al modelo y leyó al aire comprometedores mensajes.

Todo comenzó el jueves cuando Laurita presentaba al “parecido” del jurado, y les preguntó a ambos dónde guardaba el celular, para luego quitárselo al modelo en vivo. “¿Está chequeando mensajes?”, preguntó, y él le contestó: “Sí, estos los tengo que borrar”.

“Lo voy a secuestrar. Me dice producción que no podés usar el celular en el canal”, dijo Laurita, y Juani Martín acotó para sorpresa de Dargo: “Cuando estás saliendo con alguien hace poco, estás todo el tiempo pendiente. Yo no voy a contar lo que me contaste”.

"Cuatro mensajes, uno de un hombre. Los otros tres, saquen sus propias conclusiones". G-plus

“Cuatro mensajes, uno de un hombre. Los otros tres, saquen sus propias conclusiones”, dijo Laurita, que pocos instantes después acotó: “Llegó otro más”. “Es hora pico”, bromeó Drago, sin saber que esta situación se prolongaría hasta el día siguiente.