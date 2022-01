Un cronista de Telenueve se descompensó al aire: "Fue asistido por el SAME"

Las altas temperaturas le jugaron una mala pasada a Carlos Ferrara, notero de Telenueve, que mientras cubría la ola de calor en un centro de testeo en el Teatro Colón de desplomo al aire, generando la preocupación de sus compañeros.

Antes de desvanecerse, al periodista parecía agitado mientras hacía su trabajo. “Perdón Claudio, perdón Claudio”, se lo escuchó decir al periodista, mientras Claudio Pérez estaba en el estudio y se escuchaba un golpe. “¿Qué pasó?”, alcanzó a decir el conductor, mientras la cámara mostraba al cronista tendido en el piso y sacaban el móvil del aire.

Sorprendido y asustado, el conductor del ciclo decidió ir a la pausa inmediatamente. “Por favor. Bueno, tuvo una dificultad Carlos. Está en un centro de testeo, seguramente lo van a atender y nosotros vamos a hacer un corte rápidamente y ya volvemos”, dijo.

"Afortunadamente, estaba a un minuto y medio gente del SAME que lo estaba atendiendo y recuperándose". G-plus

Cómo está el notero de Telenueve tras desmayarse en vivo

Unos minutos después del imprevisto, Claudio Pérez llevó tranquilidad. “Lo primero que queremos decir es que aún estamos esperando una confirmación de que están atendiendo a nuestro compañero Carlos Ferrara que tuvo una pequeña descompensación en el móvil”, empezó diciendo.

Más sobre este tema El periodista Jorge Pizarro, despedido por El Nueve tras las graves denuncias por maltratos

“Afortunadamente, estaba a un minuto y medio gente del SAME que lo estaba atendiendo y recuperándose. Aclarado este tema que se vio en cámara, somos parte de los trabajadores que estamos con este calor en la calle como nuestros compañeros movileros”, cerró.

Más sobre este tema El desesperante momento en que le roban el celular a un periodista de Telenueve ante la cámara

Desde Twitter, el noticiero tambien contó que su cronista estaba bien y siendo asistido. “Queremos llevar tranquilidad sobre la salud de nuestro compañero, el periodista Carlos Ferrara, quién sufrió una descompensación al aire y fue asistido por el SAME”, escribieron.

Foto: Twitter

En diálogo con Teleshow, Claudio contó cómo está su compañero: "Está bien, lo están controlando, con una tomografía se descartó cualquier cosa grave y lo está acompañando el médico del canal. Me dice que no hay nada porque preocuparse, por suerte no es nada grave".