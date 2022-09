Acusan a Valeria Mazza de hacer comentarios machistas sobre la crianza de sus hijos

Valeria Mazza se casó hace 24 años con Alejandro Gravier y a raíz de ese matrimonio nacieron Balthazar (1999), Tiziano (2002), Benicio (2005) y Taína (2008); y tras esta experiencia la exmodelo generó polémica con sus declaraciones sobre la crianza de sus hijos.

En diálogo con María Laura Santillán para el sitio Infobae, Valeria afirmó que "es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de género. No me quiero meter en líos, pero los hombres son mucho más simples que las mujeres".

En esta línea, Valeria explicó que ella deseaba tener un hijo varón, pero tuvo tres y recién ahí llegó una hija. “No era que yo buscaba la nena hasta que viniera. Hoy agradezco obviamente a Dios que me dio la posibilidad de tener esta otra experiencia y me encanta”, señaló.

VALERIA MAZZA GENERÓ POLÉMICA AL HABLAR DE SU EXPERIENCIA COMO MADRE DE TRES VARONES Y UNA MUJER

“Obviamente hay un costado mío que puedo disfrutar con ella que no lo puedo hacer con mis hijos varones. No me quiero meter en líos, pero como estructura el hombre es mucho más simple que la mujer", agregó la ex súper modelo, y recalcó que “con las chicas empezó a escuchar unas novelas tremendas”.

En pos de ejemplificar su punto de vista, Valeria explicó que "como mamá de varón tenés que hacer diez preguntas para poder tener una respuesta que sea una frase completa. Yo llevaba en el auto chicos con sus amigos y era: ‘¿cómo les fue? Bien. ¿Qué hicieron hoy? La clase’”.

“Y de repente con chicas, me subía al auto y era ‘bla, bla, bla, bla, me dijo, se peleó, porque Fulanito, porque Menganito’. ¡Paren un poco! Primero: no critiquen. No se critica. No hables mal de nadie. Ponete en el lugar del otro. Vamos a analizar un poco. Sino son unas novelas interminables", cerró la modelo, que fue calificada de machista por los usuarios de redes sociales a raíz de los comentarios que hizo sobre su propia experiencia como madre, tal como lo aclaró frente a Santillán.