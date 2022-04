La crítica sin filtros de Angie Balbiani a Tucu López y Flor Vigna por sus romances: "Me dan vergüenza ajena"

La actitud de Flor Vigna y Luciano Castro por un lado, y de Sabrina Rojas y Tucu López por el otro, de hablar sobre la fogosidad de sus relaciones fue foco del crítica de Angie Balbiani.

"Flor Vigna y Tucu López, todo ese grupo me dan vergüenza ajena. Perdón", disparó la panelista de Editando Tele.

Con graciosa indignación, Balbiani les hizo un reclamo a las parejas más hot del medio: "Esa necesidad de estar mostrando el amor, que te chapo, la lengua… ¡Guárdenlo para la casa eso!".

Por otra parte, Angie Balbiani criticó a Flor Vigna por sus revelaciones íntimas al comparar a Luciano Castro con Nicolás Occhiato en la intimidad.

"Para mí fue con saña. Si no lo quería lastimar, no tenía que hablar. Porque además, no hay nada peor para un hombre heterosexual que te metas con su capacidad… Aparte, hay muchas mujeres que lo tienen como un sex symbol a Occhiato, y esto le baja 10 puntos".

ANGIE BALBIANI EN CONTRA DE TELEVISAR EL AMOR

El comentario fue a cuento de la convivencia de Chanchi Estévez y Sabrina Carballo en El Hotel de los famosos, quienes convivieron cuatro años, hace una década.

"Yo ni en pe… voy a un reality con mi ex. Yo me mato. Si es un ex, ya está. Se acabó", aseguró Angie Balbiani tras ver un informe sobre el programa que conduce su íntima amiga Pampita.