Cris Morena contó la particular charla que tuvo con Romina Yan, días antes de su muerte: el pedido que le hizo

El 28 de septiembre de 2010, Cris Morena y Gustavo Yankelevich enfrentaron el golpe más duro de su vida: la repentina muerte de su hija, Romina Yan.

Con su recuerdo siempre presente, la productora infantil fue a Morfi, todos a la mesa para hablar de Vive Ro, el disco que lanzó con las canciones que interpretaron distintos artistas en el homenaje que le rindieron a la actriz en el teatro Gran Rex, y contó por primera vez cómo su hija se fue despidiendo de ella y de sus seres queridos, pocos días antes de su muerte.

"Yo creo que unos días antes Romina se despidió. Muy poco antes, claramente se despidió. Esto no lo sabe nadie. Yo terminaba Casi Ángeles, casi siempre, para mediados de septiembre y Romina, una semana antes, me dice: 'Mamá, necesito que te lleves a los chicos (Azul, Valentín y Franco)'. Yo, y la otra abuela, me llevaba mucho a los chicos los fines de semana, porque a ella le gustaba mucho estar sola o con su marido. Entonces, yo le digo: 'Ro, no me puedo llevar a los chicos porque estoy terminando el teatro'. Y me dice: 'Mamá, necesito que te los lleves'. Y yo decía: 'Pero Ro, si estás sola'. Justo Darío (Giordano, su marido) se había ido a Córdoba o algo así. Y fue un 'Mamá, por favor, te lo pido'. Yo estaba adentro del auto con Sofía (Reca, la mujer de su hijo Tomás Yankelevich). Ahí la miro a Sofía y le digo: 'Ya esto es de viva'. Y le dije: 'Está bien'. Me voy de su casa, hago marcha atrás, me frena, me mira fijo y me dice: '¡Cuidá a mis hijos!'. La miré a Sofía y dije: 'Bueno, el abuso ya es total'", contó, puntillosamente, Cris, sin imaginar que su hija fallecería.

Con el episodio de nuevo en su mente, la productora agregó: "Yo me quedé con los chicos y al otro día, a la mañana, levanto el teléfono y tenía un mensaje de ella que me decía: 'Mamá, me levanté a las 4 de la mañana, me fui al espejo, me miré y me di cuenta que cada vez soy más parecida a vos. Por eso siempre vuelvo a vos'. Después, cuando pasó esto (la muerte de Romina), Sofía me dijo: '¿Te acordás que te dijo, hace una semana, 'cuidá a mis hijos'?’. Y de esas pasaron muchas. El día anterior mandó el círculo del infinito, porque ella pintaba mandalas, y ella nunca mandaba mails. No mandaba esas cosas".