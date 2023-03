Coti Romero se quejó en vivo por el reingreso de Alfa a Gran Hermano: "Me parece injusto porque lo meten solo a él"

Coti Romero marcó su firme postura ante el reingreso de Walter "Alfa" Santiago a la casa de Gran Hermano 2022.

Santiago del Moro comunicó que el exparticipante volverá al reality, sin especificar el rol que cumplirá en el juego, y la joven correntina no tardó en mostrar su desconformidad.

Más sobre este tema Anunciaron que Alfa vuelve a ingresar en Gran Hermano 2022: los mejores memes sobre Romina Uhrig

"A vos, Coti, ¿te molesta? ¿Estás enojada?", le preguntó Pía Shaw a Romero, en su visita a A la Barbarossa.

Sin dudar, Coti respondió con contundencia: "No estoy enojada, pero sí me da molestia porque hay muchos participantes, que capaz no son lo mismo que Alfa, pero siento que el hecho de que lo metan solo a él y no dejen decidir a la gente, me parece un poco injusto".

"No estoy enojada, pero sí me da molestia porque lo metan solo a él y no dejen decidir a la gente, me parece un poco injusto". G-plus

Recogiendo el guante y la crítica que la ex GH le hizo en vivo a la producción del reality, Georgina Barbarossa retrucó: "¿Vos entrarías?".

Siempre picante y luego de ver un tape de Julieta Poggio criticándola, junto a Romina Uhrig, afirmó: "Sí, yo entraría. Si es una noche, a pelear con todos".

Más sobre este tema La joven relacionada con Alfa rompió el silencio: "Nos estamos conociendo"

COTI ROMERO DESTROZÓ A JULIETA POGGIO DE GRAN HERMANO 2022

Una charla de Julieta Poggio con Camila Lattanzio, en pleno almuerzo en Gran Hermano, llevó a la modelo y bailarina a criticar con dureza a Coti Romero, quien se fue del reality enemistada con Julieta, Daniela Celis y Romina Uhrig.

"Coti es muy falsa", afirmó Poggio, sin filtros, ante todos sus compañeros.

Al ver el clip de esa conversación, la joven correntina arremetió, picante, en A la Barbarossa: "Julieta dice que no le gusta la falsedad. Entonces, no se gusta a sí misma".

Y continuó: "Ella habló de Camila y le dijo que era un fideo, que se merecía el bullying, que bailaba horrible. Habló de su cuerpo".

Letal con Julieta Poggio, Coti Romero finalizó: "Ella le dice a Camila, 'Coti era falsa con vos', y ahora Julieta está bailando con Camila, la peina, se está codeando con Camila. ¿Y dice que yo soy falsa? Es indefendible".