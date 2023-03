Coti Romero destrozó a Julieta Poggio de Gran Hermano 2022: "Si no le gusta la falsedad, no se gusta a sí misma"

Una charla de Julieta Poggio con Camila en Gran Hermano 2022 consiguió que la actriz recuerde a Coti y la llame “muy falsa” por su juego en el reality show de Telefe. Ahora la correntina, que contó que le escribió el arquero de Boca que estaría saliendo con Guillermina Valdés, salió a responderle con todo.

“Con Camila nos llevábamos mal porque las dos teníamos prejuicios. Ella me dijo que yo le había caído mal porque vio cosas afuera que no le gustaron y después hablamos y me dijo que ella no era así”, aseguró, en A la Barbarossa sobre el vínculo que tenía con Camila.

“Me caía muy bien Cami. Yo le regalé una bikini y no era porque yo no tenía con quien hablar, como dijo Julieta. Yo no estaba sola, estaba con Alexis y con Agustín”, lanzó, para despotricar contra la joven, que se perfila como una de las finalistas.

"Ella dice que no le gusta la falsedad, entonces no se gusta a sí misma". G-plus

COTI APUNTÓ CONTRA JULIETA DE GRAN HERMANO 2022 POR TILDARLA DE "FALSA"

Coti, súper molesta, le devolvió con la misma moneda a su examiga. “Ella dice que no le gusta la falsedad, entonces no se gusta a sí misma”, chicaneó.

“Ella habló de Camila y le dijo que era un fideo, que se merecía el bullying, que bailaba horrible. Habló de su cuerpo”, la acusó, verborrágica.

“Ella dice ‘Coti era falsa con vos’ y ahora ella está bailando con Camila, la peina y al final te estás codeando con Camila. ¿Y decís que yo soy falsa? Es indefendible”, remató.