Coti reivindicó su decisión más polémica en Gran Hermano: "Volvería a hacerlo"

La decisión de Constanza Coti Romero de realizar la nominación espontánea a Julieta Poggio en Gran Hermano 2022, a mediados de diciembre, le costó que la tildaran de traidora, y ya fuera del reality la correntina se sinceró sobre su jugada.

"Volvería a nominar a las chicas porque es un juego. La gente por ahí me dice traidora. Sigo considerando que no les gustaron mis actitudes en realidad, pero es un juego", se plantó la joven novia de Alexis Conejo Quiroga.

"Si tuviera que volver a entrar, que no va a pasar, ni me muero por hacerlo, creo que jugaría igual. No entraría con una actitud baja como hicieron todos los chicos que entraron", continuó en Cortá por Lozano.

Al final, Coti Romero se escudó en el formato de Gran Hermano 2022 para justificar la movida que quizá le haya costado la posterior eliminación: "No pediría perdón porque es un juego".

CONSTANZA COTI ROMERO Y LAS DISCULPAS QUE OFRECERÍA EN GRAN HERMANO 2022

"Le ofrecería disculpas a Nacho cuando hablé de la situación del papá", admitió Coti.

Es que la correntina había dicho que Juan Ignacio Nacho Castañares "se crió con un papá pansexual que tiene un novio hombre", y de hecho ya se había rectificado sobre el asunto.