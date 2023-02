Coti de Gran Hermano sorprendió con un drástico cambio de look

Coti de Gran Hermano, a pesar de haber quedad eliminada de la casa más famosa del país, cuenta en el afuera con una gran popularidad.

Por eso, su fiel fandom está atento a lo que comparte en las redes. Y en este oportunidad, no dejaron pasar el impactante cambio de look de su ídola.

La pareja de Conejo pasó por su peluquería de confianza y le pidió al estilista que le aclarara aún más el cabello. Muy contenta por cómo le quedó, mostró su nuevo tono rubio mucho más "frío".

"Muero, unos genios", expresó junto a emojis que simulan estar enamorados, muy contenta por el resultado de su cabellera más iluminada.

LA CONFESIÓN DE COTI EN GRAN HERMANO 2022 SOBRE SU NOVIAZGO CON EL CONEJO

Entonces Coti reconoció que el inicio de su relación con el cordobés fue por estrategia. “Cuando entré, los primeros días, el grupo que se había formado entre Martina, Juan, Holder y Nacho me hacían señas como ‘te vamos a sacar’ o varias personas me dijeron ‘mirá que vienen por vos’”, recordó.

“Lo vi a Alexis muy cerca de ese grupo y pensé ‘no me voy a meter a ese grupo para que no me voten pero, quizás, busco a alguien que esté cerca de ese grupo’. Y lo vi a Alexis’. Como un blanco más fácil”, contó, a pura honestidad.

“¿Una presa?”, la pinchó la periodista a la concursante. “Suena feo, pero… Era acercarme”, admitió.