Coti de Gran Hermano reveló que Romina le hizo fuertes comentarios gordofóbicos y que no salieron al aire

"Estás más gordito", fue la frase con la que Romina Uhrig recibió a su sobrino Fabián Herrera en Gran Hermano. Su innecesario comentario abrió un fuerte debate en las redes sociales sobre la aparente gordofobia de la participante, dado que también opinó del cuerpo de sus hijas, de Julieta Poggio y de Coti Romero.

En nota con Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), Coti sorprendió a Pampito y Estefi Berardi al revelar los tremendos comentarios que Romina hizo sobre su figura, cuando ambas estaban en el reality.

"Romina habló de mi cuerpo. Dijo que yo estaba regorda, que yo comía un montón y que lo que comía se me iba para las piernas", contó la ex GH.

"¿Te dijo eso?", respondió Estefi, sorprendida. Y Coti le contestó: "Sí, decía 'mirá las piernas que tiene'. Yo estaba en la pieza con los ojos cerrados y se ve que ella pensó que yo estaba durmiendo".

"Yo eso no lo escuché", continuó la panelista. Y joven correntina le explicó: "Porque no lo pasaron. Eso no es nada comparado a todo lo que dijo de mí. Se la cuida un montón”.

"Lo que decía, me parece muy feo... A Camila también le dijo que come un montón. Tiene un problema con eso", sentenció Coti, cuestionando fuerte a Romina.

ROMINA DE GRAN HERMANO HABLÓ DEL CUERPO DE SU HIJA Y ESTALLARON LAS REDES

Romina viene siendo cuestionada por la especial atención que pone en el cuerpo de las personas, incluso de sus amigas, Daniela y Julieta. Por eso, una frase sobre la figura de su hija no cayó bien y Santiago del Moro la corrigió.

"¡Ay, Mía está más gordita!", expresó Uhrig, al ver una foto actual de la menor. Y Del Moro la cruzó: "Está más grande, Ro".