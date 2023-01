Coti de Gran Hermano 2022 contó la tremenda verdad sobre su noviazgo con El Conejo: "Suena feo decirlo"

Un día después de quedar eliminada de Gran Hermano 2022, Coti estuvo como invitada en El Debate donde, como en su paso por la casa, dio que hablar. Una de sus fuertes confesiones fue acerca de su noviazgo con El Conejo.

“El Conejo era o es tu novio. ¿Cuánto hubo de juego en esa relación?”, indagó, picantísima Nancy Pazos. En ese momento la joven correntina remarcó el “es” sobre su vínculo, aludiendo a que no es un tema del pasado su amor por Alexis, y se sinceró.

“Al principio cuando me acerqué a él si fue por juego”, contó, picante.

"'Quizás, busco a alguien que esté cerca de ese grupo’. Y lo vi a Alexis’. Como un blanco más fácil". G-plus

LA CONFESIÓN DE COTI EN GRAN HERMANO 2022 SOBRE SU NOVIAZGO CON EL CONEJO

Entonces Coti reconoció que el inicio de su relación con el cordobés fue por estrategia. “Cuando entré, los primeros días, el grupo que se había formado entre Martina, Juan, Holder y Nacho me hacían señas como ‘te vamos a sacar’ o varias personas me dijeron ‘mirá que vienen por vos’”, recordó.

“Lo vi a Alexis muy cerca de ese grupo y pensé ‘no me voy a meter a ese grupo para que no me voten pero, quizás, busco a alguien que esté cerca de ese grupo’. Y lo vi a Alexis’. Como un blanco más fácil”, contó, a pura honestidad.

“¿Una presa?”, la pinchó la periodista a la concursante. “Suena feo, pero… Era acercarme”, admitió.