La Costa habló tras la cirugía estética post by pass gástrico: "Me veo y lloro de alegría, me saqué toda la grasa que tenía"

Luego de muchos años sufriendo por su sobrepeso, La Costa (39) tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: realizarse un bypass gástrico. Gracias a la operación y, principalmente, su valentía y esfuerzo, el año pasado logró bajar más de 75 kilos.

Tras haber transformado su figura, la humorista transformista volvió a realizarse otra intervención. La artista acompañó el cambio físico con una cirugía estética que se efectúa para eliminar el exceso de piel restante y, en diálogo con la revista Gente, contó cómo se siente hoy. "Me hicieron de todo... Prótesis mamarias, abdominoplastia y pubiplastía, donde me sacaron 36 centímetros de piel y 10 kilos de colgajos de grasa vieja", detalló.

Si bien todavía se ve un poco "hinchada", la humorista está encantada con el resultado de la cirugía estética. "Me veo y estoy feliz. Lloro de alegría, porque me operé y me saqué toda la grasa que tenía adentro”, contó emocionada. Y antes de cerrar, aclaró que poco le importan los comentarios de los demás: "Al principio usé la obesidad como un escudo, para protegerme de los ataques por mi sexualidad. Entonces, mis compañeros me decían ‘gordo’ antes que ‘puto’. Hoy que me digan lo que quieran, yo soy feliz”, concluyó.