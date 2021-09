Cora Debarbieri opinó fuerte sobre la pelea de Marina Calabró y Jorge Rial: "Es un acto de valor dar un paso al costado"

Jorge Rial dio un abrupto paso al costado de TV Nostra (América) y su decisión indignó a su compañera, Marina Calabró, que se mostró dolida por haberse enterado el día de su renuncia que el programa ya no saldría al aire. Meses después del escándalo, Cora Debarbieri opinó sobre la actitud de cada uno.

"Creo que le puede pasar a cualquiera esta situación, de que no te acompañe tanto el número. Me parece un acto de mucho valor y de entender lo que le estaba sucediendo a Jorge, el hecho de decir 'hasta acá llegué, doy un paso al costado...", afirmó la excompañera de Rial en Intrusos en El show del Espectáculo.

"A Marina Calabró y a Diego Ramos no les gustó enterarse a 2 horas del programa que finalizaba y era el último día al aire...", expresó.

Entonces, remarcó que le resulta rarísimo que Marina no se diera cuenta de que el programa en cualquier momento llegaría a su fin por bajo rating.

"Uno no se entera de un día para otro que el número no te acompaña, quizás te exigen un poquito más. Me parece extraño el hecho de no darse cuenta de eso y más cuando está hace tantos años trabajando en televisión".

"Uno sabe cuando va bien y cuando va mal. Yo que trabajé con Jorge tanto tiempo, es muy claro trabajando, con tantos años compartidos una se da cuenta, los estados de ánimo, las situaciones del programa", opinó, contundente.

Y remarcó que Marina ya sabía cómo trabajaba Jorge porque TV Nostra no era el primer proyecto que compartían.

"Marina también trabajó con Jorge en Intrusos, uno lo conoce y aparte te da confianza para que vos puedas charlar sobre situaciones que puedan pasar en el programa. ¿Vos te pensás que cuando el número no era el mejor no habían comentarios entre ellos, con la producción?”, sumó.

Acto seguido, dejó en claro que respeta tanto la posición de Jorge como la de Marina

"Me extraña esta situación que surgió, respeto la posición de Marina y la de Jorge pero hay que estar en esa situación. Me resulta extraño esta situación drástica de 2 horas antes", sentenció.