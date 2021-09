Contundente respuesta del Tucu López sobre si tiene una relación abierta con Sabrina Rojas: "Es un vínculo de uno y uno, somos pareja"

El Tucu López fue contundente al hablar de su relación con Sabrina Rojas después de la fotografía que compartió ella en sus redes sociales en la que se los ve más que juntos. En diálogo con Intrusos, el actor de Sex dejó en claro que son pareja y que no tienen una relación abierta.

“Con Sabri nos estamos viendo muy seguido. Ya está, todo es armonía y felicidad. No le ponemos título, o sí, depende, no sé yo no le ando poniendo título a nada en general en la vida pero estamos juntos”, expresó sincero el locutor a la emisión de América respecto a su vínculo con la ex de Luciano Castro.

Más sobre este tema Sabrina Rojas subió su primera foto junto al Tucu López: blanqueo a puro mimo

Fue allí cuando le preguntaron al Tucu López acerca de qué tipo de relación tiene con Sabrina y él contestó tajante. “¿Tienen exclusividad?”, le consultaron en la nota y el actor admitió: “Sí, estamos nosotros con nosotros, es un vínculo de uno y uno. Estamos juntos, somos pareja”.