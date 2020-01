Contundente respuesta de Occhiato cuando le preguntaron si volvería con Flor Vigna: "La verdad es que hoy no"

El cariño con el que habla Nico Occhiato (27) cada vez que se refiere a Flor Vigna (25), y viceversa, sumada a la buena onda que tienen cuando se encuentran, hacen que sus admiradores y la prensa se ilusione con su reconciliación. Pareja durante cinco años, el conductor de Todo puede pasar (lunes a viernes a las 23 por el nueve) y la actriz de Una semana nada más pusieron punto final a su amor en marzo de 2019, y luego ella tuvo un breve romance con Mati Napp.

Nico se sinceró en una nota con Los Ángeles de la Mañana sobre su vínculo actual con Flor: “Sigue todo en la misma instancia que cuando hablamos en el Bailando. Nos queremos mucho, nos llevamos muy bien, pero hoy estamos solteros los dos, cada uno con su vida”. En cuanto a las vacaciones que ambos disfrutaron en Brasil, Occhiato aclaró que no se cruzaron: “En Brasil estábamos re lejos, ella estaba en Buzios y yo en Florianópolis (N del R: 1.300 kilómetros de distancia en ruta). Había que tomarse un avión de dos horas para verse”.

“Nos llevamos bien, nos queremos mucho, pero hoy cada uno está haciendo su vida". G-plus

“Nos llevamos bien, nos queremos mucho, pero hoy cada uno está haciendo su vida. Ella a está punto de estrenar Una semana nada más. Estamos cada uno con su trabajo, con su vida, sus amigos. Nos fuimos de vacaciones los dos, cada uno con sus amigos”, continuó.

Al final, Nico contestó cuando le preguntaron si se imaginaba otra vez de novio con Vigna en el año que acaba de comenzar: “No puedo responder nada de qué va a pasar en 2020. Si me preguntás si voy a estar o no de novio con Flor, no sé. Hoy les digo que no, la verdad es que no. Pero por ahí, mañana pasa una mina, me enamoro y me pongo de novio. Con Flor puede pasar lo mismo”.