Contundente reacción de Martín Salwe ante la versión de separación de Emily Lucius

A poco de que El Hotel de los Famosos llegara a su fin, Luli Fernández afirmó que Martín Slawe y Emily Lucius ya no siguen en pareja.

La panelista de Socios del Espectáculo contó que ella se irá de viaje con sus amigas, sin Martín, y que habrían decidido dar un paso al costado, pocos días después de que él compartiera la primera foto con ella.

En este contexto, el notero reaccionó con firmeza aclarando si es verdad que se separó de la hermana de Belu Lucius.

QUÉ DIJO MARTÍN SALWE SOBRE EL RUMOR DE SEPARACIÓN DE EMILY LUCIUS

En diálogo con PrimiciasYa, Martín Salwe aseguró sobre su relación con Emily Lucius: "No estamos separados. Ella se va de viaje con la familia. La verdad no sé de dónde sale esa info y no sé que más decir".

"Yo copio y pego lo que dijo ella: nos estamos conociendo. No, te respondo en serio. Estamos re bien, nos estamos viendo, obviamente de a poco todo; una cosa es conocerse en el reality y otra es afuera”, sentenció Martín.