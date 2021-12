Firme reacción de Ariel Diwan tras la reaparición pública de Gisela Bernal: "Prefiero dejar pasar el tema"

Luego del escándalo que Gisela Bernal protagonizó con Ariel Diwan hace varios años luego de que se conociera que Ian en realidad no era su hijo, y sí de Francisco Delgado, regresó a Argentina y volvió a hablar del tema. Sin embargo, su ex prefirió no hacerlo.

Luego de admitir que pensó en hacer que el nene retome su vínculo con Ariel, Gisela aclaró que igualmente su hijo ni se acordaría de él porque cuando el escándalo estalló tenía un año y medio.

En este contexto, el periodista Juan Etchegoyen se puso en contacto con el empresario pero no logró que hablaran del tema. De hecho, ni siquiera quiso salir al aire.

LA REACCIÓN DE ARIEL DIWAN CUANDO LE PREGUNTARON POR GISELA BERNAL

Etchegoyen reveló el diálogo que tuvo con Ariel: "Me dijo que no iba a hablar de este tema y que prefería dejarlo pasar".

"Me dijo 'no quiero hablar, te agradezco igualmente pero no tengo nada para decir'", explicó el periodista sobre la contundente reacción de Diwan.