Contundente opinión de Rocío Robles al analizar los "atributos" del Polaco: "No lo quiero tirar abajo, pero es normal"

Uno de los momentos más memorables que se vivió en Bailando 2016 fue cuando El Polaco generó una revolución en las redes sociales tras aparecer en el certamen con un ajustado outfit para realizar su performance en el aquadance. Y si bien su atlético cuerpo despertó suspiros entre los televidentes, Rocío Robles fue tajante con su opinión.

Todo comenzó cuando Gabriel Oliveri recordó los atributos del cantante en Santo sábado: “Lo que le salvó la vida al Polaco es hacer el aquadance porque ahí se le vio la ‘tararira’ y hubo lista de espera por unos primeros planos que le hicieron”, remarcó.

Fue entonces que, tras escucharlo atentamente, Rocío tomó la palabra: “Yo estaba el día del aquadance y no fue tanto. No lo quiero tirar abajo, pero es normal. No es tanto como dicen. El color blanco es como que siempre agranda. Cuando uno se quiere ver más estilizado se viste de negro”.

“Creo que el problema es que el Polaco es encantador, le gusta encantar. Para mí ese es su estilo. No es mi estilo, pero tiene una personalidad avasallante y es un seductor nato”, cerró la modelo, a poco de que el artista se separa de Barby Silenzi.