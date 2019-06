El contundente mensaje de Lali Espósito sobre las relaciones tóxicas: "Es muy difícil salir, pero se puede"

En medio del fuerte debate sobre la legalización del aborto en la Argentina -el cual despertó diferentes posturas y opiniones- Lali Espósito fue una de las que se mostró tajante a la hora de compartir su pensamiento a favor en las redes.

"Es muy difícil salir de una relación tóxica. Pero se puede. No a la violencia de ningún tipo. No creas que es normal. No creas que es parte de 'la pasión'". G-plus

Sin embargo, en esta oportunidad la artista reciurrió a su cuenta personal de Twitter para hablar de los vínculos afectivos que hacen mal: "Es muy difícil salir de una relación tóxica. Pero se puede. ¡Pidan ayuda, busquen su fortaleza y huyan de la mier...! No a la violencia de ningún tipo. No creas que es normal. No creas que es parte de 'la pasión'. ¡Ninguna de nosotras es 'merecedora' de ese horror!", comenzó diciendo.

"Una está ciega en ese momento. Por eso, pedir ayuda o abrir los ojos cuando los que más nos quieren nos dicen lo que pasa, es importante". G-plus

Luego, una seguidora acotó: "No todas vemos cuando estamos adentro de una relación tóxica, por eso también hay que ayudar al prójimo, cuando percibís que en la relación pasan cosas raras".

Sus dichos no pasaron desapercibidos por Lali, quien cerró, contundente: "Una está ciega en ese momento. Exactamente. Por eso, pedir ayuda o abrir los ojos cuando los que más nos quieren nos dicen lo que pasa, es importante".

Fotos: Capturas de Twitter.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!