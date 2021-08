El contundente mensaje que le envió en vivo la madre de Chano a Luis Ventura: “Aclaren que mi hijo no me pegó"

Chano Moreno Charpentier sigue internado en el Sanatorio Otamendi tras haber recibido un disparo de un policía al que habría tratado agredir en pleno brote psicótico por estupefacientes. En este contexto, Luis Ventura habló en TV sobre su delicada situación y la mamá del cantante, Marina, le mandó un contundente mensaje haciéndole una aclaración.

En Secretos Verdaderos (América), el periodista emitió el mensajito vía WhatsApp que le envió la mamá del artista al ver el informe que relataba la lucha de su hija contra las adicciones y el episodio que terminó con él hospitalizado.

"Hola soy Marina, la mamá de Chano. Agradezco que hablen del tema con respeto pero aclaren que mi hijo no me pegó. No me pateó. Es mentira. Lo constató el médico legista y el fiscal. Nadie del equipo terapéutico de Chano habló ni va a hablar", se pudo leer.

Entonces, Luis le contestó que quiere creer en su palabra. "Cumplimos con leer tu mensaje. Ojalá haya sido así. Te queremos creer. La mamá de Chano considera, y tiene todo el derecho a pensarlo, que no hay que hablar, que hay que guardarlo", sentenció.

Este ida y vuelta se dio luego de que en Nosotros a la mañana (eltrece) revelaran que Marina contó que su hijo intentó que se fuera de su casa para evitar ejercer violencia contra ella. "Andate porque a la madre no se le pega", le habría dicho.

