Un contundente gesto de Camila Homs y José "El Principito" Sosa reavivó el rumor de romance

Hace pocas semanas, a Camila Homs se la vio besándose en un boliche con José "El Principito" Sosa, quien vive en su mismo edificio.

Si bien Cami admitió que lo conoce, no quiso hablar en profundidad sobre este incipiente romance. Sin embargo, un gesto en la red deja en evidencia que están cada vez más cerca.

Fue Estefi Berardi quien evidenció que él la empezó a seguir en Instagram. Y ella también le dio "follow". "Se empezaron a seguir", informó Estefi. ¡A paso firme!

¿A HORACIO HOMS LE GUSTA "EL PRINCIPITO" PARA SU HIJA?

Horacio opinó contundente sobre José "El Principito" Sosa.

"Lo conozco como jugador pero no sé, en mi vida hablé con él y jamás me hubiese imaginado que esté con Camila, con ella no hablé, a la que le tiene que gustar es a ella no a mí", cerró, con firmeza.