Contundente frase de Adrián Suar sobre la negociación para el regreso de Mirtha Legrand: "Estoy haciendo fuerza como no hice con ninguna productora"

La negociación que entabló Adrián Suar con Nacho Viale para que Mirtha Legrand renueve su vínculo con eltrece, pantalla en la que está desde 2013, todavía sigue en pie y el Director de Programación del canal dio los detalles.

"Yo quiero que se quede y estoy haciendo el mayor esfuerzo, como no lo he hecho con ninguna otra productora. Todavía no terminó, yo estoy haciendo todo lo posible…", afirmó Suar en una nota con Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Luego, precisó: "Estoy tratando de achicar la brecha. De hecho, hablé ayer (miércoles) con Nacho cosas que tienen que ver con la intimidad de la negociación. Nosotros le ofrecimos darle los estudios del canal para bajar el costo, para que él no tenga que ir a alquilar, y todavía no respondió".

Al final, Adrián Suar le quitó dramatismo al tira y afloje con Nacho Viale para renovar el contrato de Mirtha Legrand con eltrece: "Hay todo el tiempo del mundo. Es una negociación, no es para tanto. Se va a llegar, o no. Y no pasa nada si no viene a eltrece".

"Voy a aclarar que con Mirtha está todo más que bien", había arrancado el protagonista de Inmaduros, la obra que protagoniza junto a Diego Peretti en el teatro Nacional.

"Hoy por hoy, más que con Mirtha, sino con la productora de Nacho, es un problema económico. No hay un problema con Mirtha porque eso es imposible. Quiero que esté. Desde la pandemia que no pudo por razones obvias no pudo presentarse, pero nosotros le guardamos el horario. Juana Viale lo hizo fantásticamente bien. Y nosotros siempre esperando a Mirtha. Pasó el 2021, la renegociación del 2022, y ahí se trabó", describió.

En ese punto, Suar se sinceró: "Hay una diferencia abismal entre lo que pidió la productora por razones que vengo hablando con Nacho, y no puedo entender cómo puede ser tan grande, porque dice que no lo puede hacer".

Por otra parte, Adrián se tomó con humor las declaraciones de Viale, responsable de Story Lab: "El otro día Nacho dijo que no era un 200 por ciento (de aumento de presupuesto respecto del 2021), pero sino será un 170 por ciento".

"Estamos hablando, nosotros queremos. Voy a ser honesto. Si tiene una oferta económica mejor, se lo dije a Mirtha y a Nacho de parte nuestra vamos a hacer el mayor esfuerzo para tenerla, pero es la potestad que tiene la productora irse si tiene una oferta mejor", enfatizó.

Más tarde, Suar reflexionó: "Más allá del dinero, que él está en todo su derecho en pedir para la productora por problemas que tenga, por el presupuesto, cosa que desconozco, porque cada productora es un mundo. Pero también hay que escuchar a una señora grande, una figura, que en un momento lloró cuando habló conmigo. Como es Mirtha, que se emociona, se sensibiliza y dice 'yo quiero ir a eltrece'. Nosotros también queremos. También esas cosas hay que escucharlas. No es solamente la plata".

"A Mirtha Legrand no le cuentan todo. Me lo dijo Mirtha, 'a mí no me cuentan nada'", cerró Adrián Suar sobre su dura negociación con Nacho Viale.