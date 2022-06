Contundente elogio de Gabriel Schultz a Laurita Fernández: "Cada día me sorprende mejor porque es laburante"

Para Laurita Fernández el 2022 es un año de consolidación profesional en todos los frentes, y Gabriel Schultz fue contundente al elogiarla como conductora radial.

"Es una enorme laburante. Sobre todo, es eso", halagó el conductor de Decímetro (lunes a viernes de 9 a 13 por FM Metro 95.1) a su compañera.

Luego, Gabriel Schultz justificó su fuerte respaldo a Laurita Fernández: "Cada día me sorprende mejor, porque es laburante, se lo toma en serio. Lleva adelante el programa de una manera impecable. Aunque ella ya hizo radio antes, es la primera vez que hace un programa que es hablado que musical".

LA DEMORADA RESPUESTA DE LAURITA FERNÁNDEZ A GRABRIEL SCHULTZ

Si bien la dupla de Gabriel Schultz con Laurita Fernández está afianzada, en un principio no se comunicaron de la mejor forma.

"Cuando este año me pasaron de vuelta a la mañana de la Metro me dijeron que busque a alguien con quien me parezca que pudiera estar, y una de las personas que me comuniqué fue con ella".

En ese punto, el panelista de Momento D reveló el insólito gesto de la conductora de Bienvenidos a Bordo: "En enero me llegó un mensaje de Laurita en Instagram, como respuesta que yo le había escrito en abril del año pasado".

Al final, Gabriel Schultz reveló que antes ya había conversado cara a cara con Laurita Fernández durante las grabaciones de Los Protectores, la serie de Adrián Suar: "Le pregunté si le gustaría hacer radio, y me dijo que le encantaría".