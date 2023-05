Contundente descargo de Martín Liberman luego de que una heladería lo escrachara pidiendo canje

Martín Liberman hizo un contundente descargo a través de su cuenta oficial de Instagram luego de quejarse por cómo le llegó un pedido de helados y que la empresa lo escrachara pidiendo canjes.

“Esto lo quiero contar porque del otro lado lo omitieron. Yo les reclamé a ellos en forma privada, les mando la foto del pote y ellos me contestaron ‘¿qué sucursal?, ¿cuándo?, ¿cómo?’”, comenzó contando.

Luego, el periodista continuó: “Y yo qué sé qué sucursal si lo pedí por una aplicación… lo que los chicos omitieron es poner toda la parte donde yo les mando la foto del helado que recibí”.

“Por varios días no me respondieron nada más que eso que les conté y nunca más nada. Ellos tenían la chance de resarcir el error, de compensarme o darme una explicación y no lo hicieron”, siguió indignado.

Así, Liberman explicó su versión de lo sucedido: “Como no me respondieron hasta el día de hoy, decidí subir la foto del helado. ¿Pequeño detalle no? Me dijeron que no en su momento y está perfecto”.

“Después de eso habremos comprado no menos de 20 o 30 veces el helado, normalmente viene bien, a veces medio vacío, pero nunca como esta vez, vacío, pegoteado, mal presentado”, manifestó.

MARTÍN LIBERMAN, INDIGNADO CON LA HELADERÍA QUE LO ESCRACHÓ

Martín Liberman se mostró indignado con la heladería que lo escrachó después de quejarse por cómo le llegó el pedido: “Lo normal es que te digan ‘che la verdad que qué feo está ese pote, te mando otro, perdona'”.

“Mucho más fácil es dar a entender que mi queja está vinculada a una negativa de ellos desde hace un año... osea, ¿yo estuve esperando un año a que me venga un mal pote para devolverle?”, analizó el periodista.

Al final, Martín expresó: “No maestro, no es así, estábamos esperando con mi mujer disfrutar del helado. ¿Puede pasar? Claro que sí, lo bueno es asumirlo, no echarle la culpa al otro”.