Contundente definición de Matilda Blanco sobre Pampita: "Yo no he visto una mujer tan trabajadora como ella"

En A la tarde hablaban del recordado enfrentamiento que mantenían Pampita con Dolores Barreiro en las pasarelas a fines de los noventa cuando Matilda Blanco, panelista del ciclo, destacó la carrera que forjó la modelo en la moda como en la televisión.

“El inconmensurable poder de la personalidad. Maravillosa”, aseguró la productora de moda, mientras que uno de sus compañeros destacaba que la top “no para de hacer canjes” en Punta del Este y ella lo corrigió.

“Canjes, no. Le pagan por todo. Trabaja. Yo no he visto una mujer tan trabajadora como ella. Trabaja, trabaja y trabaja. Realmente”, destacó.

Pampita y un “súper canje” con sus seres queridos en el Caribe

Pampita le confesó a Guido Kaczka en Los 8 Escalones del Millón la verdad de sus vacaciones con familiares y amigos en el Caribe, programa en el que aprovechó para dejar en claro que consiguió un gran canje.

“Conozco alguna artista que invita a muchos amigos al Caribe por ejemplo”, dijo Guido y la modelo respondió de inmediato: “Claro, que tiene un súper canje y se van todos, está buenísimo”.

“Por eso, hay amistades en la farándula impresionantes, muy generosa”, comentó con humor el conductor de la emisión nocturna de eltrece y la esposa de Roberto García Moritán sentenció: “Impresionante, sí”.