Contundente defensa de Juana Repetto al parto respetado a semanas de dar a luz: "Nuestros bebés tienen que nacer libres"

En la Semana Mundial del Parto Respetado, ansiosa por convertirse en mamá por segunda vez, Juana Repetto posteó fotos de cuando dio a luz a Toribio y remarcó la importancia de que tanto la madre como el bebé se sientan cómodos en ese momento tan especial.

"A pocas semanas del nacimiento de mi segundo hijo, no quiero dejar de decirles a todas aquellas mujeres que me escriben, que me piden una opinión, muchas veces ayuda, muchas otras un consejo, que aunque no me gusta dar consejos siempre van a contar con mi opinión y puedo compartir mis experiencias si lo desean", empezó diciendo.

Entonces, remarcó que elegir de qué manera una quiere transitar el parto es el derecho de toda persona gestante: "A todas ellas, les quiero decir que el parto es nuestro y de nuestros bebés. Que vos y TODAS merecemos ser respetadas, sea cual sea nuestro deseo ¡DEBE SER RESPETADO! Y también así debemos exigir que se respeten a nuestros bebés y sus nacimientos. ¡SUS TIEMPOS, SUS DERECHOS, SUS NECESIDADES! El nacer libres, sin intervenciones innecesarias, sin apuros, sin maniobras invasivas ni de ningún tipo de no ser necesario".

Y siguió, contundente: "El derecho de permanecer pegaditos del otro lado de la piel, regulando la temperatura y adaptándose a este mundo de manera suave, progresiva, sin cambios bruscos y traumáticos. Y podría seguir horas hablando de todo lo que puede generar un parto donde no se nos respete".

Antes de despedirse, citó a Paula Chaves, que también alzó su voz a favor del parto respetado, y se mostró de acuerdo con su descargo. "Y le robo estas palabras a Paula Chaves: ¡NO ES COOL, NO ES MODA! Es nuestro derecho y todas merecemos acceso a la información para que no nos roben el parto. Nuestros cuerpos saben parir y nuestros hijos saben nacer", cerró.

¡Valioso mensaje!