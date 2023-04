Contundente declaración de Tucu López tras su separación de Sabrina Rojas: "Estoy totalmente enamorado"

A pocos días de que Sabrina Rojas pusiera punto final a su relación de pareja con Tucu López, tras hacerse eco de un fuerte rumor de infidelidad, el locutor le declaró su amor con contundencia en vivo.

"¿Vos seguís enamorado de Sabrina?", le preguntó Marcela Tauro al Tucu en Intrusos. Sin titubear, respondió: "Yo estoy totalmente enamorado de Sabrina"

"¿Y no creés que se pueda revertir este cuadro?", le retrucó la panelista. Apostando a una reconciliación, López expresó: "Yo creo que sí. Esa es mi intención. Siempre intento llegar desde el diálogo. Yo estoy enamorado”.

"Sabrina me dio lo mejor que tuve en mi vida. Me dio una relación hermosa, me dio una familia. Yo tengo a mi familia lejos. Sabrina me dio a su familia y me la abrió de par en par. Yo entré ahí y fui muy feliz durante todo este tiempo", aseguró, afectado por la ruptura.

SABRINA ROJAS SE SEPARÓ TRAS LA VERSIÓN DE INFIDELIDAD

Sabrina Rojas se enteró de que Tucu López había ido a un boliche, en Córdoba, y que había estado muy cerca de una chica, llamada Damaris, y dio por terminada la pareja.

"¿El detonante fue el mensaje que le llegó a Sabrina sobre esta chica?", indagó Marcela Tauro a López.

Y él respondió: "Ese no fue el detonante. Obviamente que un rumor nunca está bueno en una pareja".

"Cuando una pareja se separa es porque viene afrontando situaciones que no están buenas, o no encontrándonos en algunas cosas… La separación es muy reciente", aclaró.

En ese marco, Tucu sostuvo no haber engañado a Sabrina Rojas: "Con ella (Damaris) charlé, como charlé con mucha gente en el boliche… No hay terceras en discordia, ni discordia".