El contundente consejo del Turco García a Alex Caniggia: "Cuando salgas de acá, hablá con tu papá"

Desde que Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se divorciaron de manera escandalosa, con reclamos mediáticos y denuncias cruzadas, Alex se encolumnó detrás de su madre y desde entonces está distanciado del ex futbolista, algo que el Turco García quiere solucionar.

Flamante participante de El hotel de los famosos, el Turco entró en sintonía con Alex, a quien conoce desde hace muchos años atrás, y esta vez le brindó un importante consejo referente a su familia.

“Yo te lo cuido Cani al pendejo”, dijo en voz alta el Turco simulando un llamado telefónico. “Cuando salgas de acá, hablá con tu papá. No te podés quedar así”, le dijo el exfutbolista a su compañero.

EL TURNO GARCÍA, SE MOSTRÓ PREOCUPADO POR LA RELACIÓN ENTRE ALEX Y CLAUDIO PAUL CANIGGIA

“No sé”, le contestó Alex, y el Turco le llamó la atención con un “¡Eh, bolu…! ¡Dale!”. “No sé si sabés, pero...”, le quiso explicar el joven a García, pero este le aseguró que “sabe todo” lo que ocurrió en el seno de la familia Caniggia desde el divorcio de la histórica pareja.

“Si, todo sé, por eso no me meto yo. ¿Vos cuánto hace que no te hablás? ¿Tres años?”, le preguntó García, a lo que Alex le señaló que lleva dos años incomunicado con su papá. “Él es vivo encima, no es ningún bolu…”, agregó el joven.

“Él te quiere mucho, Ale”, le recordó el Turco, a lo que Alex respondió sorpresivamente con un “Si, lo sé, yo también”. “Y sabés cómo se puso? Vos sufrís, él también, porque después esto es todo tiempo perdido, y no lo recuperan más”, le recordó el Turco.

“Yo siempre digo que no quiero ser ejemplo de nadie, pero sí decir ‘yo pasé por esto’ y ‘este es el camino correcto y este el incorrecto, elegí vos’. No le voy a decir ‘elegí este’”, señaló el Turco García en un corte de edición.