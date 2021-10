Contundente consejo de Pampita a Sofía Jujuy Jiménez tras sus declaraciones sobre el Pelado López: "No hay que hablar de los ex"

Pampita le dio un consejo a Sofía Jujuy Jiménez luego de que hiciera declaraciones sobre su relación con Guillermo Pelado López. En Pampita Online, la conductora le sugirió a la modelo que no hable de sus exparejas para evitarse los comentarios de la prensa, sobre todo si rehicieron su vida.

"Trabajábamos de lunes a viernes, mucho, y llegaba el fin de semana y era quedarse a ver series. Así durante cinco años, de los 22 a los 27. Pero bueno, cuando estás tan enamorada te dejás llevar por el momento", había dicho Sofía en su visita a Flor de Equipo.

"A veces te preguntan en una nota, uno no puede pisar el palito porque después el titular es ese. No habría que hablar de los ex, más cuando ya tienen una vida armada con otra persona". G-plus

Entonces la pareja de Roberto García Moritán expresó: “Y ¿qué tiene de malo?, yo también veo series el fin de semana. El Pelado ya tiene otra vida, otra mujer, está casado. Ahora ella está con Bello. A veces te preguntan en una nota, uno no puede pisar el palito porque después el titular es ese”.

Más sobre este tema Jujuy Jiménez habló de cómo era su noviazgo con el Pelado López: "Llegaba el fin de semana y era quedarse a ver series"

Finalmente, la jurado de La Academia se basó en su experiencia para asesorar a la influencer. “Ella ya es del medio y ya sabe, si lo hizo sin querer sabía que lo iban a levantar en todos lados. No habría que hablar de los ex, más cuando ya tienen una vida armada con otra persona”, sentenció Pampita, quien hace años no se refiere públicamente a la vida privada de Benjamín Vicuña, padre de sus hijos Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio, a pesar de la insistencia de la prensa.