Contundente consejo de Julieta Prandi a la exnovia de Tomas Holder de Gran Hermano: "Yo viví violencia y tenés que hacer la denuncia"

La reciente fama de Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano 2022, tiene su "lado B". Apareció una exnovia, que prefiere no identificarse, en Es por ahí que lo acusa de actitudes violentas cuando salieron, relación que duró poco tiempo y terminó en agosto de este año. Y Julieta Prandi le expresó toda su preocupación

“Salimos dos meses, yo no conocí a su familia, pero fueron dos meses muy caóticos”, contó la joven, quien fue llamada "La chica H" en el ciclo. “Él me da miedo”, señaló. “Tuvo actitudes violentas”, recordó, sin querer entrar en detalles.

En ese momento, la conductora del ciclo, quien sigue luchando en la Justicia contra su exmarido Claudio Contardi con graves acusaciones, entre otras de violencia de género, le habló la ex del tiktoker. “Vos sabés que es muy importante tu testimonio y que cualquiera que haya pasado violencia es muy importante visibilizarla, sobre todo para prevenir a la que venga o al que venga. Es muy importante que hagas esa denuncia, más allá de lo que salga en los medios”, la aconsejó.

"Estás hablando de episodios de violencia y tenés miedo a revelar tu identidad, por lo tanto habla de que algo pasó. Mi consejo por haber vivido violencia, es que hagas la denuncia". G-plus

JULIETA PRANDI ACONSEJÓ A LA EX DE TOMÁS HOLDER DE GRAN HERMANO 2022 EN SUS ACUSACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

“Es muy importante porque, primero, te vas a estar protegiendo vos y, segundo, vas a poner un freno a lo que puede hacerle al siguiente”, siguió la animadora del ciclo de América.

“Yo no sé cuál es el caso, estás hablando de episodios de violencia y tenés miedo a revelar tu identidad, por lo tanto habla de que algo pasó. Yo no me voy a meter ahí, pero mi consejo por haber vivido violencia, es que hagas la denuncia”, señaló, recordando su dura historia personal con el tema.

“Una cosa es un hematoma y otra, las marcas psicológicas. Eso se sigue detectando psicológicamente, por eso siempre es recomendable hacer la denuncia”, insistió.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.

