Contundente consejo de Jimena Barón a Mar Tarrés tras confesar que la dejó su novio: "Si no te quiso antes de ShowMatch, nunca más con él"

Además de buscar divertirse y dejarlo todo en la pista para deleitar al jurado de La Academia de ShowMatch, Mar Tarrés confesó que se separó recientemente de su novio y Jimena Barón no dudó en darle un consejo al escuchar la historia de la participante.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli quiso saber sobre el presente sentimental de Mar: “¿Estás en pareja?”, indagó. A lo que la concursante se sinceró en vivo: “Qué pregunta. No, me dejó hace un tiempito cuando empecé a ensayar más o menos. ¿Si me dejó por aceptar estar acá? Creo que no. Capaz no tiene parrilla para toda esta carnaza”.

Luego de ver su performance, la cantante fue muy crítica con su devolución pero se despidió con unas palabras para Tarrés: “Y una cosa más tengo para decir. Si tu novio no te quiso antes de ShowMatch ahora nunca más con él. Estas hermosa”.